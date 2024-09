Ulrike Frank: Hochzeits-Glück bei dem GZSZ-Star!

"Marc ist das Beste, was mir im Leben passieren konnte", schwärmt die Schauspielerin. An ihre standesamtliche Trauung am 3.9.1999 erinnert sie sich noch gut: "Es war der schönste Tag in meinem Leben! Und das, obwohl rückblickend betrachtet, doch einiges schiefging …"

Die Eltern verfuhren sich auf dem Weg zum Standesamt und kamen zu spät; der Koffer mit dem Hochzeitsoutfit von Ulrikes Schwester ging auf dem Flug nach Berlin verloren. "Dass wir es zeitlich damals überhaupt hinbekommen haben, grenzt an ein Wunder, denn damals stand ich auf Mallorca für eine tägliche Serie vor der Kamera."

Die große Feier fiel zwar terminbedingt aus – aber das hat der Liebe der beiden bis heute keinen Abbruch getan. Ihr Ehe-Geheimnis fasst Ulrike so zusammen: "Unsere Liebe ist bedingungslos, ohne Erwartungen oder Druck. Mit Marc möchte ich alt und klapprig werden – diese Beziehung ist für immer!" Hach, wie schön!

Auch bei GZSZ läuft es für Ulrike Frank mit den Männern wie am Schnürchen. Welche der Serien-Männer sie bereits als Katrin um den Finger wickelte, erfährst du im Video: