"Let's Dance" ist kein Zuckerschlecken! Schon in den vergangenen Staffeln kam es zu jede Menge Verletzungen. Jetzt hat es auch erwischt...

So sehr leidet Ulrike Frank

Die 50-Jährige leidet unter extrem Rückenschmerzen. Immer wieder musste sie das Training abbrechen. Es kullerten sogar ein paar Tränchen."Viele meiner Promi-Kollegen haben alle irgendwas, was ihnen wehtut. Bei mir ist es halt der Rücken, der immer wieder richtig zumacht", erklärte sie im Interview mit . "Ich möchte halt immer funktionieren und das umsetzen, was jemand anderes sich ausgedacht hat, nur jetzt gerade geht das irgendwie nicht."

Ulrike Frank: Sie verlässt "GZSZ"!

Bedeutet das Ulrikes "Let's Dance"-Aus?

Doch Ulrike beißt die Zähne zusammen. Schließlich will sie endlich zeigen, was in ihr steckt. In den letzten Shows hagelte es immer wieder Kritik. "Du hast sehr oft zwischen den Füßen gestanden. Du bist nicht mit deinem ganzen Gewicht auf die Füße gegangen. Du hast dann keine Möglichkeit mehr mit Hüftaktion zu tanzen", motzte Joachim Llambi vergangene Woche. Mal sehen, ob Ulrike dieses Mal trotz Rückenschmerzen mehr überzeugen kann...