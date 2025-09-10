Umut Tekin: Kuss-Abfuhr bei „Love Island VIP“
Kuss-Drama bei „Love Island VIP“: Umut Tekin kassiert eine überraschende Abfuhr vor laufender Kamera! Doch was steckt wirklich hinter dem Kuss-Korb?
Bei „Love Island VIP” kommen sich Jeje und Umut nah.
© RTLZWEI
Die dritte Folge von „Love Island VIP“ sorgt am 18. September für Zündstoff im TV – und vorab auf RTL+. Besonders für Umut Tekin (28) verlief die ersehnte erste Party auf der Liebesinsel anders als geplant. Statt der erwarteten Romantik musste er eine herbe Kuss-Abfuhr verkraften.
Partyspiel bringt Bewegung – und Enttäuschungen
Die VIP-Teilnehmer standen vor ihrer ersten gemeinsamen Herausforderung: Ein Partyspiel, das an „Wahrheit oder Pflicht“ – nur ohne Wahrheit – erinnerte, forderte von den Promis jede Menge Mut und Offenheit. Während Kandidat Nam Vo für Aufsehen mit einem heißen Strip sorgte und Filip Pavlovic seiner Couple-Partnerin Stella Stegmann eher unbeholfen die Füße massierte, bekam Umut eine Aufgabe mit echtem Kuss-Potenzial.
Umut und Jeje mussten zusammen eine Gummischlange essen – jeweils von einem Ende, ganz im Stil der legendären Filmszene aus „Susi und Strolch“. Für Umut Tekin stand der Plan fest: Jetzt könnte der erste Kuss der Staffel fallen.
Jeje blockt ab: Kein Kuss mit Umut
Auch für Mitkandidat Josh war klar: „Wir brauchen einen ersten Kuss bei Love Island.“ Doch Jeje durchkreuzte die Pläne. Noch bevor die beiden überhaupt loslegten, stellte sie klar: „Aber keinen Kuss“, und wich Umuts Annäherungsversuch aus. Für Umut war das eine sichtbare Enttäuschung – schließlich hatten er und Jeje bereits eine kuschelige Nacht hinter sich.
Doch die Kuss-Absage hatte keinen persönlichen Hintergrund. Jeje erklärte: „Der erste Kuss muss ‘was Schönes sein. Nicht so mit Gummibärchen.“ Ihr war also der Ort und der Moment einfach nicht romantisch genug für einen echten ersten Kuss – ein Statement, das bei vielen Zuschauern wohl auf Verständnis stoßen dürfte.
Erster Kuss: Überraschung zwischen Stella und Tatum
Während Umut leer ausging, sorgten andere Kandidatinnen für die echte Überraschung der Folge. Denn der längst erwartete erste richtige Kuss fiel nicht zwischen einem Mann und einer Frau, sondern überraschend zwischen zwei Frauen – und das auch noch mit Zunge. Stella und Tatum zeigten sich ungeniert und zogen damit die neidischen Blicke der männlichen Insel-Bewohner auf sich.
Unerwartete Wendungen auf der Liebesinsel
Für Umut Tekin wurde der Partyabend bei „Love Island VIP“ zum Dämpfer. Die Reaktion von Jeje zeigt aber auch: Klare Kommunikation und echte Gefühle haben ihren Stellenwert auf der Insel. Ob es in den kommenden Folgen doch zum ersehnten ersten Kuss zwischen Umut und Jeje kommt, bleibt abzuwarten. Aktuell fehlt es Jeje noch an sexueller Anziehung zu ihrem Couple. Ob das noch kommt? Fraglich.
Fest steht: Bei „Love Island VIP“ ist alles möglich – aber echte Emotionen lassen sich nicht erzwingen.
„Love Island VIP” läuft ab dem 11. September immer donnerstags um 20.15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.
RTL+ / Love Island VIP