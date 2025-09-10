Umut Tekin: Kuss-Abfuhr bei „Love Island VIP“

Für Umut Tekin wurde der Partyabend bei „Love Island VIP“ zum Dämpfer. Die Reaktion von Jeje zeigt aber auch: Klare Kommunikation und echte Gefühle haben ihren Stellenwert auf der Insel. Ob es in den kommenden Folgen doch zum ersehnten ersten Kuss zwischen Umut und Jeje kommt, bleibt abzuwarten. Aktuell fehlt es Jeje noch an sexueller Anziehung zu ihrem Couple. Ob das noch kommt? Fraglich.