Sylvie Meis verrät: So ernst ist es den „Love Island VIP”-Kandidaten wirklich mit der Liebe

Die „echten Stars“, wie Sylvie Meis sagt, wüssten genau, worum es geht. „Die sind für ihre Schlagfertigkeit und ihren Humor bekannt. Sie haben keine Angst, sich gleich ‚richtig‘ zu zeigen”, macht sie im Interview mit InTouch Online deutlich. „Es ist ja auch klar, dass Kandidaten, die noch nie solch ein Format gemacht haben, sich erstmal an die Kameras und das Setting gewöhnen müssen. Unsere Reality-Stars hingegen sind von Anfang an auf Zack. Sobald sie einziehen, sieht man, wie witzig sie sind, wie viel gute Laune sie versprühen – und auch ihren Glamour“, verrät Sylvie weiter.