Sylvie Meis verrät: So ernst ist es den „Love Island VIP”-Kandidaten wirklich mit der Liebe
Bei „Love Island VIP” suchen 21 Singles die große Liebe. Doch wie ernst sind ihre Absichten wirklich? Sylvie Meis klärt im Interview mit InTouch Online auf.
21 prominente Singles suchen 2025 die Liebe bei „Love Island VIP“. Doch wie ernst ist es den Kandidaten wirklich und was machen sie anders als die „Normalo-Kandidaten“ der regulären Staffeln? Jetzt spricht Moderatorin Sylvie Meis (47) im Interview mit InTouch Online Klartext.
Es ist mittlerweile die zweite Staffel „Love Island VIP“, die am 11. September bei RTLZWEI anläuft. Die Folgen sind bereits bei RTL+ sieben Tage vorab abrufbar. Die ersten Dramen und Flirt-Flops haben sich somit bereits abgespielt. Dass bei der Promi-Variante alles ein wenig schneller geht, als bei den „Normalos“ bei „Love Island“ ist für Sylvie Meis nicht verwunderlich.
Darum ticken die VIP-Kandidaten anders als die „Normalos“
Die „echten Stars“, wie Sylvie Meis sagt, wüssten genau, worum es geht. „Die sind für ihre Schlagfertigkeit und ihren Humor bekannt. Sie haben keine Angst, sich gleich ‚richtig‘ zu zeigen”, macht sie im Interview mit InTouch Online deutlich. „Es ist ja auch klar, dass Kandidaten, die noch nie solch ein Format gemacht haben, sich erstmal an die Kameras und das Setting gewöhnen müssen. Unsere Reality-Stars hingegen sind von Anfang an auf Zack. Sobald sie einziehen, sieht man, wie witzig sie sind, wie viel gute Laune sie versprühen – und auch ihren Glamour“, verrät Sylvie weiter.
Echte Liebe oder doch nur Fame? Das sagt Sylvie Meis
Das macht sich auch durchaus bei der Liebessuche im TV bemerkbar. Bei „Love Island“ gehe es noch wirklich um die Liebe „und nicht ums Verführen, oder ums Schauen, ob jemand fremdgeht“, ist Sylvie überzeugt. Die Single-Männer und -Frauen in der Show hätten „zwar schon einige Formate durchlaufen, sind aber bereit, ihre Herzen zu öffnen“. Sie seien mutig genug, auch ihre emotionale Seite zu zeigen, weiß die Moderatorin. „Sie haben so viel Mut gezeigt und das macht diese Staffel nochmal emotionaler, nochmal überraschender. Da habe ich sogar als Moderatorin weinen müssen und das ist mir noch nie passiert“, verrät die 47-Jährige.
Dass es den Stars bei der Teilnahme in erster Linie um Fame geht, schließt sie komplett aus. „Fame haben sie schon, die Formate machen sie schließlich schon. Aber die sind alle Mitte 20, Anfang 30 – sie wollen sich auch irgendwann ein Leben aufbauen und Menschen treffen, bei denen sie glauben, dass sie eine echte Chance haben“, erklärt sie.
Dating als Star: Warum echte Beziehungen für Promis so schwer sind
Aus eigener Erfahrung könne sie bestätigen: „Wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist, ist Dating nicht einfach. Es ist nicht einfach, mit jemandem eine Beziehung aufzubauen, der die ganze Welt, in der wir arbeiten, nicht kennt. Das ist für viele Menschen beängstigend.“
Bei „Love Island VIP“ soll den Kandidaten deshalb eine „komplett sichere Umgebung“ geschaffen werden, um sich in Ruhe kennenzulernen – „ohne Influencing, Handy oder Ablenkung, nicht per DM oder WhatsApp – einfach face to face“.
Sylvies ehrlicher Rat an die Promi-Singles: Respekt ist alles
Aber auch wenn die Show den perfekten Rahmen für ein Kennenlernen der VIPs bieten mag, müssen sie danach eins selbst auf die Reihe kriegen: Die Beziehung auch am Laufen halten. Sylvie rät den Kandidaten deshalb vor allem eins: „Versucht respektvoll miteinander umzugehen, versucht nicht fremdzugehen und auf der nächsten Veranstaltung mit einem anderen Reality-Star sonst etwas zu machen. Don’t do it!“
Letztendlich könne sie „als ‚die Mutti‘“ zwar all diese Tipps geben, doch was die Kandidaten daraus machen, liege bei ihnen. „Ich hoffe, sie haben alle eine reale Chance und machen das Beste draus“, wünscht sich die Moderatorin.
