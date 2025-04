Unglaublicher Rekord: Das gab es bei "Let's Dance" noch nie!

Neuer Rekord für die RTL-Tanzshow. Am vergangenen Freitag, den 21. März, ließ sie jegliche Konkurrenz im TV – bis auf die "heute-show" – hinter sich! Während die Tanzsendung zuvor einen Marktanteil von 1,3 Prozentpunkten ergattern konnte, stieg dieser mit der letzten Liveshow auf satte 17,5 Prozent Marktanteil. So hoch war er bei "Let's Dance" noch nie!

Vor allem in einer Zielgruppe konnte RTL mit dem beliebten Kult-Format glänzen: Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte man ganze 19,8 Prozent Marktanteil und blieb damit letztlich nur knapp unter der 20-Prozent-Marke. Was das in Zuschauern bedeutet ...