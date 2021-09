Ute Kittelberger: Die deutsche Schauspiel-Ikone ist tot!

Nur drei Tage vor ihrem 63. Geburtstag starb Ute überraschend an einem Herzinfarkt. "Sie war bis zuletzt topfit und eine wunderschöne Frau", sagt Utes früherer Freund und Eventmanager Jürgen Theobald im Interview mit der "BILD"-Zeitung. "Am 4. September ist es dann nachts passiert. Sie wollte sich wohl in der Küche ein Glas Wasser holen und fiel dann tot um." Wann und wo die Beerdigung stattfindet, ist nicht bekannt.