Uwe Abel: Traurige Trennung! Jetzt spricht Ehefrau Iris

Bauer Uwe ist mit den Nerven am Ende! Die Streitereien im "Promi Big Brother"-Weltall setzten ihm ganz schön zu. Außerdem vermisst der TV-Bauer schrecklich seine Frau Iris. "In 2013 waren wir einmal drei Tage getrennt gewesen, weil ich im Krankenhaus war und sonst nicht. Deswegen denke ich schon sehr viel an sie", schluchzte er im Gespräch mit Payton Ramolla. Klar, dass solche Worte an Iris nicht spurlos vorbei gehen...