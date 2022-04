Uwe Bohm: Der "Tatort"-Star ist tot

Neben Krimireihen wie dem "Tatort" war Uwe Bohm in zahlreichen weiteren Rollen zu sehen - darunter in "SOKO"-Folgen, "Stubbe - Von Fall zu Fall", "Der Hafenpastor und das graue Kind", "Der Fall Jakob von Metzler" oder "Großstadtrevier". Und auch in einigen Kinofilmen wie "Der Fall Bachmeier – Keine Zeit für Tränen", "Im Schatten" oder "Deutschland 09". Uwe Bohm war mit seiner Schauspielkollegin Ninon Held verheiratet und lebte in Berlin.

