Valentin Lusin: Erleichtert nach "Let's Dance"-Aus? Erste Worte werfen Fragen auf

Bei dem Stichwort Mallorca wirft auch Valentins Frau Renata (37), die gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Marc Eggers (38) in der Show zuvor gehen musste, ein: "Mein Partner ist auch da, Marc Eggers. Auf dem Ballermann tanze ich auch mit Marc mal ein bisschen Discofox." Die Tänzerin verrät außerdem, dass man sich am Karfreitag beim Frühstück treffen. Also planen die Lusins einen Kurztrip auf die Insel über Ostern!