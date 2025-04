"Let's Dance": Ist das der wahre Grund für Marc Eggers' Show-Aus?

Was auch immer der Grund für das Ausscheiden war, am Ergebnis ist nichts mehr zu ändern. Sicher ist dafür, dass Renatas Leistung aus der Vergangenheit in Show 7 gebühren gewürdigt wird. Bei den "Iconic Let’s Dance Dances" sind gleich zwei Choreographien von ihr vertreten: Der Tango, den sie zusammen mit Jimi Blue Ochsneknecht (33) 2018 aufs Parkett legte, genau wie der Charleston mit Rúrik Gíslason (37) aus dem Jahr 2021 – und beim Gedanken an den Ex-Fußball-Star gerät die Tänzerin ganz schön ins Schwärmen.

Als er ihr damals als Tanzpartner zugeteilt wurde, sei das wie ein Jackpot gewesen. Auch ihr Umfeld sei absolut begeistert gewesen

In jedem Fall geht Renata mit einem weinenden und einem lachenden Auge aus der Show. Wenn man antritt, wolle man schließlich immer bis zum Ende durchziehen. Doch so hat sie nun viel Zeit, die sie mit Tochter Stella verbringen kann – ein großer Pluspunkt. "Das war wirklich wow, krass", erinnert sie sich zurück. "Der ist irgendwie nicht von diesem Planeten, dieser Mann", schwärmt sie. "Wie kann man so talentiert und sympathisch sein und dann auch noch so gut aussehen? Wenn man alles zusammen hat, ist das Rúrik", zeigt sie sich begeistert.

Ein zweiter Rúrik ist aus Marc Eggers nicht geworden, auch wenn er ebenfalls gutaussehend und talentiert ist – nur ist das offenbar nicht alles, was es zum "Dancing Star" braucht …