Valentin Rodionow: Eishockey-Star stirbt mit 16 Jahren!

Dynamo Moskau trauert um Valentin Rodionow. "Wir sprechen der Familie und den Freunden von Valentin unser aufrichtiges Beileid aus. Dies ist eine grosse Tragödie für die gesamte Eishockeymannschaft von Dynamo. Wir trauern mit euch", heißt es in einem Statement bei Instagram. Im Junioren-Team absolvierte das Eishockey-Talent insgesamt 10 Spiele. Er stand noch am Anfang seiner Karriere: Er wurde kurz vor seinem Tod in die russische U17-Nationalmannschaft berufen. Es ist dieses Jahr nicht die einzige Tragödie im Eishockey-Sport: Im März zog sich Timur Faizutdinow schwere Verletzungen zu, welcher im Alter von 19 Jahren verstorben ist.

2021 sind weitere Stars von uns gegangen - mehr dazu hier im Video: