Volker Lechtenbrink: Der Schauspieler ist tot

Bereits im Jahr 1958 war Volker Lechtenbrink erstmals in der ARD-Serie "Sie schreiben mit" zu sehen. Mit seiner Rolle in "Die Brücke" folgte nur ein Jahr später seine erste Filmrolle. Danach folgten unzählige Produktionen - unter anderem wirkte der Schauspieler in "Großstadtrevier", "Im Namen des Gesetzes", "Inga Lindström: Das Herz meines Vaters", Rosamunde Pilcher", "Der Clown", "In aller Freundschaft", "Küstenwache" oder "Der Fahnder" mit. 2020 wirkte er zuletzt in der Produktion "Viele Kühe und ein schwarzes Schaf" mit.