Valentina Pahde: Bittere Klatsche für die "Let's Dance"-Favoritin

Nach der Rumba, die Team "Valentini" am Freitag performte, war die Jury auf einmal nicht mehr so euphorisch. "Mir hat ein bisschen die Endposition gefehlt, weil du nicht die Tiefe hattest. Oft sind deine Füße vom Boden weggegangen anstatt sie über den Boden geführt worden sind", kritisierte beispielsweise Joachim Llambi. Am Ende gab es "nur" 22 Punkte. Eine bittere Enttäuschung für die ehrgeizige Valentina...