Valentina Pahde: Nach angeblicher Rúrik-Trennung - Sie packt über ihre Liebe aus!

Wie ein Insider kürzlich der "BILD"-Zeitung berichtete, ist alles aus und vorbei. "Die Chemie zwischen beiden stimmt nicht mehr." Auch dazu hüllt sich Valentina in Schweigen. Warum hält die Schauspielerin ihr Privatleben so aus der Öffentlichkeit raus? "Es ist anstrengend, ständig darüber zu reden. Voll viele bilden sich eine Meinung, obwohl sie gar nicht wissen, was eigentlich Sache ist", erklärt sie jetzt im Interview mit "Gala"-TV. "Ich möchte einfach meine Familie und meinen inner circle schützen. Es gibt auch Leute, die möchten einfach nicht in die Öffentlichkeit möchten und das muss man auch respektieren und akzeptieren. "