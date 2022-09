Corinna Schumacher: Das Glück ist zurück! Zauberhaft, was ein Freund verrät

Fast zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass Michael Schumacher seinen Helm nach einer einzigartigen Motorsport-Karriere an den Nagel hing. Am 25. November 2012 absolvierte der siebenfache Formel-1-Weltmeister sein letztes Rennen. Danach wollte er sich als Rennsport-Rentner vor allem seiner Familie widmen. Doch die glücklich Zeit dauerte nur gut ein Jahr. Im Dezember 2013 beendete der tragische Ski-Unfall das bis dato heile Familienleben der Schumachers schlagartig.

Die Familie hält sich seither mit Meldungen über Michaels Zustand bedeckt. Doch nun gibt einer seiner engsten Freunde einen Einblick – und Schumis noch immer zahlreichen Anhängern gleichzeitig so viel Hoffnung. „Ich bin glücklich, dass die Fans, nicht nur in Deutschland, so viel an ihn denken“, sagt Jean Todt (76), sein ehemaliger Boss bei Ferrari. „Die Menschen fragen so viel nach Michael. Die Fans sollten wissen, dass er in besten Händen ist. In der besten Situation, in der er sein kann, und umgeben von Menschen, die ihn lieben.“