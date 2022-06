Valentina Pahde & Rúrik Gíslason: Skandal hinter den Kulissen! Sie packt aus

"In den Augen vieler bin ich die süße Blonde, der ansonsten nichts weiter zugetraut wird", klagt sie jetzt im Interview mit "BILD am Sonntag". Als Frau hätte man es generell schwieriger in der TV-Branche. "Frauen gönnen einander oft nichts und haben mitunter ein krasses Konkurrenzdenken. Leider", findet sie. "Männer unterstützen sich untereinander mehr. Wir Frauen müssen daher immer 20 Prozent mehr geben als Männer, um zu überzeugen. Auf Dauer kann das sehr anstrengend sein."