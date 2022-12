Valentina & Cheyenne Pahde: Bitterer Schwestern-Zoff!

Schön, blond und erfolgreich – das sind die wohl berühmtesten eineiigen TV-Zwillinge Deutschlands, Cheyenne und Valentina Pahde. Die beiden sind nicht nur Schwestern, sondern auch beste Freundinnen und gönnen sich gegenseitig ihren Erfolg.

So verkörpert Valentina seit knapp acht Jahren Sunny Richter in der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Cheyenne drehte bis 2021 für "Alles was zählt" und ist aktuell im ZDF als Charlotte von Merseburg in "Blutige Anfänger"zu sehen.

Auch interessant