Vanessa Mai: Mit dieser süßen Nachricht überrascht sie ihre Fans

Singen, schauspielern, tanzen, Social Media – Vanessa Mai kann einfach alles und ist mit gerade mal 30 Jahren schon so erfolgreich wie kaum eine andere. Nach sieben Studioalben, der eigenen Talkshow "On Mai Way", und einer Hauptrolle im Spielfilm "Nur mit Dir zusammen" ist es für die junge Künstlerin jetzt an der Zeit, ihre Lebensgeschichte zu veröffentlichen. Für Vanessa Mai-Fans mega Neuigkeiten: Ihre Biografie "I do it Mai way" erscheint am 2. November 2022. Und noch viel besser: Bei Amazon, aber auch bei Thalia, kannst du das Buch bereits jetzt vorbestellen!