Vanessa Mai & Andreas Ferber: Nach drei Jahren ist ihr Glück perfekt

Gegenüber "RTL" geriet Vanessa Mai nun in Plauderlaune und sprach ganz offen darüber, dass sie die dunklen Zeiten der letzten Jahre definitiv hinter sich lassen konnte. So erklärt das Schlagersternchen: "Ich genieße das voll. Also es ist eine ganz andere Welt so, aber ich habe viel dazugelernt in den letzten Jahren und ich lasse mich auch voll drauf ein und genieße es und sauge auf." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Ich glaube, vor drei Jahren hätte ich das nicht genießen können, weil tausend Sachen irgendwie nicht so liefen, wie ich es mir gewünscht habe." Wow! Ehrliche Worte, die einen ganz intimen Einblick in das Privatleben von Vanessa gewähren! Ob uns die Powerfrau in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!