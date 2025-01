Vanessa Mai: Sie wurde belästigt – "Es hinterließ ein Gefühl von Hilflosigkeit"

Spätestens seit der "Me Too"-Bewegung wird zu dem Thema Belästigung in der Öffentlichkeit nicht mehr geschwiegen! Auch die Beauty-Marke L’Oréal Paris hat sich mit der Non-Profit Organisation RIGHT TO BE zusammengetan, um Menschen für dieses Thema zu sensibilisieren. Schlagerstar Vanessa Mai (32) unterstützt die Initiative und hat mit InTouch Online über das Thema Belästigung und ihre eigenen Erfahrungen damit gesprochen.

InTouch Online: Warum liegt dir das Thema "StandUp! – Gegen Belästigung in der Öffentlichkeit" so am Herzen?

Vanessa Mai: Weil es ein Thema ist, das uns alle betrifft. Es geht nicht nur um Frauen, sondern um ein gesellschaftliches Miteinander, das von Respekt und Wertschätzung geprägt sein sollte. Jeder Mensch hat das Recht, sich in der Öffentlichkeit sicher und frei zu fühlen, ohne Angst oder unangenehme Situationen zu erleben. Das ist für mich eine Herzensangelegenheit, weil ich glaube, dass wir gemeinsam viel bewegen können, wenn wir darüber sprechen und handeln.

Als bekannte Persönlichkeit erreichst du viele Frauen. Was bedeutet dir das?

Das ist eine große Verantwortung, die ich sehr ernst nehme. Ich weiß, dass ich durch meine Plattform und meine Reichweite Menschen inspirieren und ermutigen kann. Gerade Frauen möchte ich zeigen, dass sie nicht alleine sind und dass es wichtig ist, ihre Stimme zu erheben. Ich möchte eine Botschaft der Stärke und Solidarität vermitteln, denn jede Frau verdient es, respektiert zu werden.

Was muss sich deiner Meinung nach in der Gesellschaft ändern, damit Frauen sich sicherer fühlen?

Es fängt bei der Erziehung an – Respekt und Empathie sollten schon Kindern vermittelt werden. Gleichzeitig brauchen wir aber auch klare Strukturen, wie zum Beispiel strengere Gesetze gegen Belästigung und Gewalt. Dazu gehört auch, dass Täter konsequent zur Verantwortung gezogen werden. Und wir müssen das Bewusstsein stärken, dass niemand wegsehen sollte, wenn eine Person in der Öffentlichkeit belästigt wird. Zivilcourage kann einen großen Unterschied machen. Hierbei ist die gemeinsam mit der NGO Right to Be entwickelte 5D-Methode von L'Oréal Paris zum Beispiel sehr hilfreich: Sie gibt uns konkrete Handlungsschritte mit auf den Weg, wie wir in Situationen der Belästigung erfolgreich eingreifen und deeskalieren können – als außenstehende oder auch selbst betroffene Person.