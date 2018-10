Vera Int-Veen: Liebes-Geheimnis gelüftet! Jetzt sollen es alle wissen

Reddit this

Seit über 20 Jahren ist Vera mit ihrer Freundin Christine zusammen. Im Interview mit "Exclusiv" plauderte Vera jetzt ungewohnt offen über ihre große Liebe: „Also ich bin ja schon sehr, sehr lange in einer festen Partnerschaft. Und ich habe da immer, nicht bewusst, so ein Geheimnis drum gemacht. Wir haben halt immer gesagt, ich bin vor der Kamera und meine Partnerin halt nicht. Und dann haben wir gesagt, wir machen es uns gemütlich und öffnen uns gar nicht. Aber, ich glaube, mit der Zeit ist das jetzt auch überholt.“

"Schwiegertochter gesucht": RTL streicht die Staffel in diesem Jahr!

Macht Vera bald Caro Daur und Co. Konkurrenz?

Übrigens hat Vera noch mehr Pläne für die Zukunft: Sie will als Influencerin durchstarten. Immerhin folgen Vera auf schon knapp 28.000 Fans. Tendenz steigend. Dass ihre Kolleginnen fast alle Anfang 20 sind, nimmt die 51-Jährige gelassen. "Wir haben junge, schöne Influencer, die sich den ganzen Tag zeigen. Und die haben ihre Berechtigung. Aber ich stehe ja nicht dafür. Die Leute wollen das nicht sehen, wenn ich den ganzen Tag meinen Bauch einziehe und mich in irgendwelchen Outfits blöd zeige. Sie wollen mich lieber beim Kochen, beim Sport, beim Hundespaziergang sehen und das gebe ich denen. Ich mache eine andere Nische auf“, kündigte sie an. Mal sehen, wann sie das erste Bild mit ihrer Freundin hochlädt...