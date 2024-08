Verena Kerth: Jetzt packt sie die ganze Wahrheit über ihre Trennung von Marc Terenzi aus

Es war ein Drama in unzähligen Akten: Die Beziehung von Verena und Marc war Dauerthema in den Medien. Es ging um Alkohol-Exzesse, Eskalationen in Hotels und sogar um körperliche Gewalt. Bereits kurz nach ihrer Verlobung, am Rande des australischen Dschungelcamps, kam es zum ersten großen Eklat: Beide tauchten nach einer Partynacht mit verdächtigen Verletzungen auf. Hotelgäste berichteten von einem lauten, nächtlichen Streit. Immer wieder kam es zu ähnlichen Situationen. Eine Partynacht in Hamburg endete für Marc sogar in der Ausnüchterungszelle bei der Polizei. Doch das Paar schwieg eisern und versicherte immer wieder: Alles in bester Ordnung. Doch die Wahrheit sah anders aus. "Ich habe mir zu dieser Zeit ernsthafte Sorgen um Verena gemacht", lässt uns eine enge Freundin der Münchnerin wissen. "Die Beziehung war in meinen Augen einfach nur toxisch und Verena hatte sich in dieser Zeit sehr verändert. Sie war nicht mehr die lebensfrohe und unbeschwerte Person, die ich eigentlich kannte", so die Freundin weiter. "Ich glaube, sie hat das alles nur so lange mitgemacht, weil sie sich aus tiefstem Herzen einen Partner fürs Leben wünscht. Doch irgendwann konnte sie diese Kompromisse einfach nicht mehr ertragen."