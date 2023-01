Verena Kerth: Mega-Aufstand im "Dschungelcamp"-Flieger!

Warum Verena so wenig Geld bekommt? Wie die "BILD"-Zeitung berichtet, wollte die Freundin von Ex-Dschungelkönig Marc Terenzi unbedingt in den australischen Busch ziehen. "Ich hätte es natürlich auch umsonst gemacht, aber so einen kleinen Betrag muss man schon nehmen, oder? Ich bin so froh, dass ich nach all meinen Absagen endlich dabei sein darf", erklärt sie im Interview mit dem Blatt. "Aber im Ernst, echt egal, wie viel Geld es für mich gegeben hätte, ich freue mich auf den Dschungel. Und auch wenn ich die höchste Gage bekommen hätte, über Geld spreche ich nicht." Das sind ja plötzlich ganz andere Töne...

