Verona Pooth: Drama an Weihnachten!

Die Diebe haben alle Schränke durchsucht - selbst im Kinderzimmer. "Sie waren in allen Räumen, am schlimmsten sogar in den Kinderzimmern. Sie haben die Schubladen rausgerissen und alles durchwühlt", erzählt Verona Pooth. Selbst einen Safe, welcher fest in der Wand angebracht war, stammten die Täter aus der Wand. Offenbar gingen die Diebe sehr professionell vor, denn sie haben nur die teuersten Sachen mitgehen lassen.

Familien-Idyll zerbricht bei Verona Pooth zerbricht - mehr dazu hier im Video: