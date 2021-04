Verona Pooth: Flucht aus Deutschland?

„Die Kids gehen hier in Deutschland auf eine internationale Schule, sprechen fließend Englisch. Das wäre also kein Problem“, so Verona. Connections in Hollywood hat sie längst geknüpft, auch bereits kleinere Filmrollen ergattert. Bei ihren Aufenthalten in Los Angeles zeigte sie sich auf ihrem Instagram-Profil begeistert beim Shoppen auf dem Rodeo Drive oder am Strand von Malibu. Ihr ältester Sohn (17) trägt außerdem den Namen einer Stadt ganz in der Nähe: San Diego! „Uns gefällt es hier einfach sehr gut, das ganze Lebensgefühl ist toll“, schwärmt Verona.

Die mehrwöchigen Aufenthalte vor Ort sollen Testläufe gewesen sein, um auf den endgültigen Umzug vorzubereiten. 2018 hatte die Entertainerin sogar schon mal kurzzeitig ein Haus in Brentwood gemietet – ein Luxus-Stadtteil, in dem auch Hollywood-Stars leben. Klingt doch nach der perfekten Umgebung für die Geschäftsfrau...

