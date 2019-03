Verona Pooth & Franjo: Schockierende Trennungs-Beichte!

Reddit this

packt aus! In ihrer Biografie "Nimm dir alles, gib viel" zeigt sie sich privat wie nie. Aber auch im Interview lässt sie jetzt die intime Details an die Öffentlichkeit! Sie und ihr Frabnjo haben schon über ihre Trennung gesprochen!

Verona Pooth: Traurige Beichte! Sie erlitt eine Fehlgeburt

Verona Pooth über ihre Trennung!

Im Interview mit "Bild" lässt sie die Bombe platzen. Bei ihrer Hochzeit 2004 gab es keinen Ehevertrag. "Das empfand ich immer als unromantisch, als keine wahre Liebe. Für mich ist es der ultimative Vertrauensbeweis, wenn man ohne Ehevertrag heiratet", so Verona offen. Eine Schlammschlacht würde es laut Franjo aber ohnehin nicht geben. "Wenn wir uns trennen würden, gäbe es niemals eine Schlammschlacht, schon allein nicht wegen unserer Kinder. Das Geld-Thema ist bei uns sowieso geklärt. Weder Verona noch ich würden von dem anderen etwas in Anspruch nehmen", so der Geschäftsmann.

Aber: Die beiden haben tatsächlich schon ganz offen über eine Scheidung gesprochen! "Wir haben tatsächlich vor langer Zeit alles beredet, was eine bevorstehende Trennung beinhalten würde. Aber in Wahrheit werden wir zusammenbleiben, da bin ich mir sicher, bis wir alt und grau sind", ist sich die 50-Jährige sicher.

Verona Pooth und Franjo gehen durch dick & dünn

In den 15 Ehejahren mussten Verona Pooth und Franjo einiges durchmachen. 2008 ging die Firma des Unternehmers "Maxfield" Pleite. 2009 wurde der 49-Jährige vom Amtsgericht Düsseldorf wegen Insolvenzverschleppung, Bestechungund Vorteilsgewährung zu einem Jahr Bewährungsstrafe und einer Geldauflage von 100.000 Euro verurteilt.​ Eine schwere Zeit für das Paar. Im gleichen jahr erlitt Verona auch noch eine Fehlgeburt.

Doch die beiden haben auch diese schweren Krisen gemeinsam überstanden. Und auch heute sind sie noch happy. In guten, wie in schlechten Zeiten eben...