Verona Pooth: Jetzt spricht sie über das Demenz-Drama ihrer Mutter

Schwere Zeiten liegen hinter Verona Pooth. Besonders die Demenzerkrankung ihrer 2017 verstorbenen Mutter nehme die Moderatorin auch heute noch ganz schön mit, wie sie nun in der NDR-Sendung "Käptn's Dinner" verriet. "Natürlich ist das traurig, wenn deine selbstbewusste Mutter, die dein Vorbild ist, an Demenz erkrankt. Und die Seite hat auch leider nicht nur was Niedliches, so: 'Oh, mein Mäuschen, komm mal her. Wer bist du noch?', sondern die kann auch ganz schön bösartig sein", erklärte Verona.

Im Interview mit der Gala schilderte sie dazu eine verstörende Situation im Restaurant: "Wenn wir mit ihr essen gingen, flippte sie die Erbsen vom Teller oder ließ sich ständig neues Besteck bringen". Das habe Verona fast verzweifeln lassen. Doch das allerschlimmste habe sich abgespielt, als ihr Sohn dabei war: "Einmal hat sie in einem Restaurant einen Koi-Karpfen aus dem Zierbecken gefischt und in ihre Gucci-Handtasche gesteckt. Sie wollte ihren Enkel San Diego zum Lachen bringen und mich provozieren,"verriet sie.

Man dürfe sich jedoch nicht zu sehr von seinen Emotionen leiten lassen: "Natürlich ist das nicht einfach, aber es gehört ja dazu", erklärte das Model beim "Käptn's Dinner. Eine besondere Stütze sei ihr Ehemann Franjo in dieser schweren Zeit gewesen: "Franjo hat das alles für mich geregelt, mit seinem Charme, mit seinem Witz (...) Er hat mir in schweren Zeiten auch sehr geholfen", betonte Verona gegenüber RTL. Wir wünschen weiterhin viel Kraft!