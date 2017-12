Verona Pooth: Nachwuchs mit 49!

Verona Pooth (49) hat wieder Nachwuchs bekommen! Neben ihren beiden Kindern San Diego (16) und Rocco (6) gehört seit kurzem auch noch die kleine Piccola (Die Kleine) zur Familie. Verona Pooth ist Hunde-Mama!

Das verriet die 49-Jährige am Dienstagabend in der Vox-Show "6 Mütter". "Viele fragen mich: ,Hey, jetzt hast du ja zwei Kinder, warum schaffst du dir noch einen Hund an'?", erzählte Verona Pooth.

Verona Pooth: Waffen-Drama! Angst um ihren Sohn

Verona Pooth: "Ein Hund bringt nur Freude in die Familie"

Ihre Antwort: "Ein Hund ist auch eine Philisophie des Lebens. Ein Hund bringt eigentlich nur Freude und auch schöne Geschichten in die Familie. [...] Franjo war natürlich Anfangs wirklich dagegen, gegen diesen kleinen speziellen Hund. Er machte immer auf cool und sagte: So einer kommt mir nicht ins Haus", so die Hunde-Mami.

Verona Pooth mit ihren Söhnen Rocco (6, l.) und San Diego (14) und dem Familien-Zuwachs Piccola MG RTL D / Endemol Shine

"Ich wollte keinen Hund, keine zusätzliche Verantwortung", pflichtet ihr Ehemann Franjo (48) ihr bei. Dennoch: Mittlerweile hat auch er Piccola richtig lieb gewonnen.

Bereits im Juli schaute sich die kleine Familie ein paar Welpen an. Wie zum Beispiel diesen hier:

Ich überlege...( ist der nicht super süß) Roccolito wünscht sich so einen.... Ein Beitrag geteilt von VERONA (@verona.pooth) am 8. Jul 2017 um 0:34 Uhr

Der Hund darf sogar im Bett schlafen

Verona Pooth verriet in der Sendung sogar ein Geheimnis:: Ihr neues Haustier darf sogar mit ins Bett.

Neben dem sechsjährigen Rocco wühlt also auch die Hunde-Dame nachts in den Kissen des Ehebetts im Hause Pooth.

Ganz schön viel, was Familien-Vater Franjo Pooth da bei seiner temperamentvollen Frau mitmachen muss: "Es wirkt unorganisiert, ist aber sehr strukturiert - also so, wies im normalen Leben auch ist", schwärmt er dennoch im TV.

Eine richtig süße kleine Familie, die mit Hund Piccola jetzt wohl auch komplett ist...