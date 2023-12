Verona Pooth: Neuer Karriereweg! Sie hat Großes vor

"Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu ,Pooths Polit-Talk‘." Ja, so oder so ähnlich könnte es bald im Fernsehen klingen. Denn Verona Pooth hat Großes vor! Die TV-Ikone, die von 1995 bis 2000 mit pikanten Tipps in ihrer Kultsendung "Peep!"! für Furore sorgte, will ins seriöse Fach wechseln …