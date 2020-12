Verona Pooth: Trennung nach 20 Jahren

Bei Instagram macht die 52-Jährige die News offiziell: "Seit über 2 Jahrzehnten arbeiten Alain Midzic und ich erfolgreich zusammen, gemeinsam haben wir Karriere gemacht. Er als Manager und ich als TV & Werbe-Ikone. Ohne einen triftigen Grund haben wir uns einvernehmlich beruflich getrennt. Einer unserer größten Erfolge ist, dass wir Freunde bleiben, darüber bin ich sehr glücklich."

Seit über 20 Jahren ist die gebürtige Bolivianerin in Deutschland erfolgreich. Ein Erfolg der sicher auch Alain Midzic zu verdanken ist. Er war als ihr Manager immer an ihrer Seite. Nun will sich Verona in Zukunft beruflich neu orientieren. Und sie freut sich riesig drauf.

"Ich habe mir für 2021 ganz NEUE berufliche Ziele gesetzt. Lasst Euch überraschen...", schreibt sie weiter. Welche das sind, behält sie für sich. Aber Verona ist immer für eine Überraschung gut. Man darf also gespannt sein....