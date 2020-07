Verona Pooth und Franjo: Riesen Streit um Sohn San Diego

Pikant: Mama Verona hat in ihrer Karriere mehrfach selbst versucht, im Schauspielfach Fuß zu fassen. Sie spielte sogar eine Nebenrolle an der Seite von Sylvester Stallone (74) – doch der Erfolg blieb aus. Soll jetzt San Diego Mamas Traum leben? Und das, obwohl er noch immer nicht frei von Selbstzweifeln ist? „In meiner Familie sind alle im Rampenlicht. Zuerst hatte ich so eine Angst und Stress. Irgendwann hat es Spaß gemacht“, gibt er in dem Vorstellungsvideo der Agentur zu. Auch von seinem neuen Weg scheint er noch nicht überzeugt: „Natürlich weiß ich nicht, ob ich der größte Schauspieler bin“, sinniert er. „Es kommt auf den Willen an und wie viel Kraft man bereit ist, da reinzugeben.“ Vielleicht sollte sich San Diego erst einmal Gedanken darüber machen, ob es sein eigener Wille ist, bevor er seine ganze Kraft in Muttis Träume steckt...