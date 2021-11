Verona Pooth & Sohn Diego: Flucht aus der Familienvilla! Jetzt kommt alles raus!

"Wir vermissen dich sehr", schrieb Werbe-Ikone Verona Pooth auf Instagram und teilte ein glückliches Familienfoto. Dabei ist ihr Sohn erst ein paar Wochen weg. Doch San Diego scheint absolut kein Heimweh zu verspüren – und zeigte sich von Mamas Wehmut total unbeeindruckt. Für das sentimentale, liebevolle Posting gab es weder ein Like noch einen Kommentar von ihm.

Schlimmer noch: San Diego folgt seiner eigenen Mama nicht einmal mehr auf Instagram – die Höchststrafe in seiner Generation! Schon früher beschwerte er sich, dass ihm ihr Geglucke und Getue auf die Nerven geht. Flüchtete er in Wahrheit also vor ihr nach Amerika? Gut möglich. San Diego wäre jedenfalls nicht der einzige Teenager, der so schnell wie möglich Reißaus von zu Hause nimmt. Egal...