Verstorbener Bob Newhart: So nehmen die "The Big Bang Theory"-Stars Abschied

Kaley Cuoco (38) schreibt: "Es war ein Traum, das Genie Bob Newhart zu erleben. Er war stilvoll, freundlich, großzügig und absolut lustig. Jede Aufnahme - jedes Mal. Eine Ikone für immer. Ich werde dich nie vergessen, Bob! Danke, dass du unsere Träume wahr gemacht hast!"

Melissa Rauch (44), die in "TBBT" Bernadette verkörpert hat, meldet sich ebenfalls auf ihrem Instagram-Kanal zu Wort. "Die Welt hat heute eine Legende verloren, deren Stil mit nichts vergleichbar war, was vor ihr kam oder was wir seitdem gesehen haben", erklärt sie geknickt. "Ich habe mich in Sitcoms verliebt, als ich seine Sendungen sah. Ich war sehr nervös, mein Idol bei 'The Big Bang Theory' zu treffen, aber er hat mich sofort mit seiner großen Freundlichkeit beruhigt. Er hat mich so sehr zum Lachen gebracht und mein Herz mit Erinnerungen gefüllt, die ich für immer in Ehren halten werde."