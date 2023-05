Vicky Leandros: Adieu! Sie sagt für immer Lebewohl

So offenbart die 70-Jährige jetzt im Gespräch bei der "WRD"-Talkshow "Kölner Treff", dass sie schon lange überlegt hat, wann sie sich aus dem Rampenlicht zurückzieht: "Irgendwann überlegt man ja ab einem gewissen Alter: Wie lange will ich das noch machen? Es ist eine große Freude, ein großer Spaß. Es ist ja auch meine Leidenschaft, natürlich. Aber irgendwann ist es vielleicht Zeit!" Sie ergänzt: "Es ist der Punkt gekommen, dann auch irgendwann das zu beenden." Wow! Ehrliche Worte, die einen ganz intimen Einblick in die Gedanken von Vicky gewähren! Doch damit nicht genug! Auch wann sie in Musik-Rente gehen möchte, weiß Vicky bereits: "Wenn ich im Jahr '24, die letzten Konzerte beendet habe, dann werde ich sehen: Wird das einfach leicht für mich sein, werde ich erleichtert sein? Falle ich in ein tiefes Loch? Kann ja auch sein. Das weiß ich noch nicht. Ich glaube eher, dass es schwierig sein wird und dass manche Tränen fließen werden." Ob Vicky diesen Plan wohl umsetzten wird? Wir können gespannt sein ...

