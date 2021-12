Victoria Beckham: Mega-Comeback mit den Spice Girls?

Victoria Beckham zierte sich bekanntlich bisher stets, wenn es um ein Comeback mit der Mädelstruppe ging, zuletzt standen alle fünf 2007 gemeinsam auf der Bühne. 2018 rauften sich zwar immerhin Melanie Brown (46), Emma Bunton (45), Geri Halliwell (49) und Melanie „Mel C.“ Chisholm (47) für eine Reunion-Tour durch Großbritannien wieder zusammen, doch Vic wünschte den Kolleginnen nur aus der Ferne alles Gute und ließ wissen: „Ich konzentriere mich lieber auf meine Familie und mein Unternehmen.“ Also fehlte bei den Gewürz-Girls irgendwie das Salz in der Suppe…

Doch jetzt, pünktlich zum 25-jährigen Band-Jubiläum, nimmt Ehemann David Beckham das Projekt in Angriff und seine Gattin in die Mangel: Auf Social Media lässt er derzeit ein wahres Spice-Girls-Trommelfeuer los, postet Fan-Pullover und Songtexte! Und gerade ließ er sich auch noch mit Mel C. ablichten, schrieb zu dem Foto: „Spice up your life“, also „Pepp dein Leben auf“. Wenn das kein Wink mit dem Zaunpfahl ist!