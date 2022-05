Victoria Beckham: Psycho-Terror! Ein Stalker macht ihr das Leben zur Hölle

Was für ein Grusel! Erst vor ein paar Wochen wurde in die Stadtvilla der Beckhams eingebrochen und nun kündigt sich bereits das nächste Schauermärchen an. Denn: Victoria Beckham hat eine Stalkerin und die macht ihr das Leben mächtig zur Hölle. Bereits seit längerer Zeit wird das Ex-Spice-Girl von ihrer Verfolgerin belästigt. Die mutmaßliche Stalkerin Sharon Bell ist bereits mehrfach vor dem Anwesen der Familie aufgetaucht und hat behauptet eine Beziehung mit David Beckham zu führen. Ein heftiger Schlag ins Gesicht für die Designerin!

Doch nun ist sie einen Schritt weiter gegangen! Sharon Bell hat sich an der Schule von Harper Beckham als ihre Mutter ausgegeben und versucht die Tochter von David und Victoria abzuholen. Damit war es jedoch noch nicht genug, denn Bell behauptete darüber hinaus, dass Harper eigentlich ihr und Davids leibliches Kind sei und der Backham-Clan ihr die Eizellen geklaut hätte. Gott sei Dank ist der Versuch der Stalkerin gescheitert und die 10-Jährige in Sicherheit. Für die Eltern des süßen Mädchens ein absoluter Schock! Immerhin wissen der Ex-Fußballer und seine Ehefrau von der Gefahr, die von der Stalkerin ausgeht.

Nun soll gerichtlich gegen die Peinigerin der Familie vorgegangen werden, damit die Familie endlich wieder zur Ruhe kommen kann. David Beckham hat bereits vor dem "Westminster Magistrates Court" ausgesagt und betonte, dass er sich "bedroht" fühle und "Angst um die Sicherheit seiner Familie" habe. Hoffentlich findet dieser Albtraum ein schnelles Ende...