Victoria Swarovski: Jetzt redet sie über ihr "Let's Dance"-Aus

Ein heftiger Rückschlag für Victoria, die erst im vergangenen Jahr an der Seite von Daniel beim "Supertalent" eingestiegen war – aber die ehrgeizige Österreicherin hat nicht vor, sich davon unterkriegen zu lassen. Ganz im Gegenteil: Sie hat schon viele Pläne in der Pipeline. "Mein Team und ich arbeiten schon länger an einem Herzensprojekt von mir, das durch Corona schon zweimal verschoben werden musste, jetzt aber endlich Ende September herauskommt, am 23., um genau zu sein", verkündet sie. "Ich bin superstolz darauf, darf aber noch nichts verraten. Nur so viel vielleicht: Es hat etwas mit Schönheit zu tun."

Und auch beim Fernsehen soll es trotz "Supertalent"-Rauswurf für sie weitergehen: Gleich nach dem Marbella-Urlaub kehrt sie ins Münchner Büro zurück, um sich mit "frisch aufgeladenen Akkus" und Feuereifer in die verschiedenen Jobs zu stürzen. Neben dem geheimnisvollen neuen Projekt stehen diverse Drehs an, "unter anderem für den RTL-Spendenmarathon". Außerdem, deutet sie an, gebe es Pläne für eine weitere neue Show. Genaues will sie aber auch dazu noch nicht verraten. "Lasst euch überraschen!" Machen wir doch gern, liebe Vicki...