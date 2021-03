Victoria Swarovski: "Let's Dance"-Desaster! Jetzt kommt es richtig dicke

Die "Let's Dance"-Fans konnten sich von Anfang an nicht so recht mit Victoria Swarovski anfreunden. Immer wieder steht die Edelstein-Erbin in der Kritik. Vor kurzem war es ihr Outfit, jetzt lästern die Zuschauer über ihr Moderationstalent...

Folge verpasst? HIER bei TVNOW könnt ihr die neue Staffel von "Let's Dance" streamen.*