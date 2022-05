Victoria Swarovski: Pikante Sexbeichte

"Ganz ehrlich, mir ist lieber diese Frage als jede anderen", offenbart Victoria nun gegenüber "RTL" auf die Frage, ob sie auch Einblicke in das gemeinsame Schlafzimmer von sich und Ehemann Werner geben würde. Definitiv eine ehrliche Antwort, die ihre Fans so sicherlich nicht von Victoria erwartet hätten. Aber es ist nicht die erste Beichte von Victoria, die in den letzten Tagen für reichlich Trubel sorgt. So verriet die Beauty nämlich auch erst kürzlich, dass das Thema Baby für sie und Ehemann Werner absolut kein Tabu ist. Was wohl Victorias Liebster über so viele private Einblicke in aller Öffentlichkeit denkt? Bis jetzt äußerte er sich jedenfalls noch nicht dazu! Bleibt somit eigentlich nur noch abzuwarten, mit welcher News uns die Beauty als nächstes überraschen wird ...