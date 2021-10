Victoria Swarovski: Traurige Familienbeichte

"Also ich habe natürlich mal gesagt: 'Boah, der Name, der geht mir so auf den Sack! Ich meine, ich liebe das natürlich, was wir machen. Man muss natürlich auch sagen, wir sind ein, also das ist ein Familienunternehmen, immer noch in der Familie, und die haben auch alle hart gearbeitet, dass es so groß ist und dass es so lange noch da ist", erklärt Victoria nun in der "NDR"-Talkshow. Sie ergänzt: "Aber trotzdem, wenn du probiert, was Eigenes aufzubauen, assoziiert dich natürlich jeder sofort mit der Brand. Also ist es noch schwieriger, sich sozusagen freizuschwimmen." Wow! Ehrliche Worte, die ein ganz neues Licht auf Victoria und das Familienimperium werfen. Doch zum Glück hat es die Beauty geschafft, ihren eigenen Weg zu gehen und all diese Gedanken gehören der Vergangenheit an...