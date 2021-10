Victoria Swarovski nach Schwangerschaftsgerüchten: Jetzt redet sie über ihr Baby!

Auf die Frage, ob Victoria Swarovski ihr Leben mit einem Kind ändern würde, hat die Kristallerbin eine ganz klare Antwort! So offenbart sie bei "Volle Kanne": "Ich denke, schon. Weil auf der einen Seite, ich werde natürlich immer weiterarbeiten, weil das ist so in mir drinnen, aber, ich denke, wenn du Kinder bekommst, dann musst du dich auch wirklich fokussieren auf dein Kind." Ebenfalls ergänzt sie: "Also ich bekomme jetzt nicht ein Kind, um es der Nanny abzugeben und dann wieder rumzureisen. Sondern mir ist das dann schon auch wichtig, dass das von mir aufgezogen wird." Wow! Ehrliche Worte, die keine Zweifel zulassen: Victoria wäre eine perfekte Vorzeigemami! Ob sie und ihr Werner uns wohl in der nächsten Zeit mit einer zuckersüßen Nachwuchsnews überraschen werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...