Victoria Swarovski & ihr Mark: Neues Liebesnest im sonnigen Marbella?

The Voice of Germany

The Masked Singer

Sie planen ihre gemeinsame Zukunft! Und obwohl "Let’s Dance"-Moderatorin Victoria Swarovski und "Red Bull"-Erbe Mark Mateschitz bereits Wohnsitze in Österreich haben, werden sie demnächst mehrere Wochen im Jahr in Südspanien verbringen. Ein neues Liebes-Nest in Marbella? Hier könnte ihr Familien-Glück perfekt werden.