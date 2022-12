Victoria Swarovski und Werner Mürz: Traurige Nachrichten nach 5 Ehejahren

Was genau sie damit meint, lässt Victoria offen. In der Vergangenheit hatte sie in Interviews mehrmals betont, mit 30 Mutter werden zu wollen. Wenn sie dieses selbstgesteckte Ziel erreichen will, tickt die Uhr: Nächstes Jahr im August steht der runde Geburtstag an. Ob sie nun - quasi kurz vor knapp - doch noch ihre Pläne ändern will? Das würde ihrem Werner sicher gar nicht gefallen, denn laut Victoria wünscht er sich lieber heute als morgen Kinder. Und an der Kinderfrage ist schon so manche Ehe gescheitert...