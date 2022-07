Victoria von Schweden: Eklat im Palast! Es geht um eine jüngere Frau

Schon seit Jahren gibt es Gerüchte, dass das Verhältnis zwischen Prinzessin Madeleine (40) und ihrer Schwägerin, Prinzessin Sofia (37), nicht das Beste ist. Der Grund: Bevor Prinz Carl Philip, (43) seine große Liebe Sofia Hellqvist traf, war er mit einer anderen Lady liiert – mit der hübschen Werbedesignerin Emma Pernald (42). Über zehn Jahre waren die beiden ein Paar – bis 2009 die Trennung kam. Mittlerweile ist der schwedische Prinz mit Sofia verheiratet, sie sind glückliche Eltern von drei Söhnen. Doch seine Schwester Madeleine ist bis heute eng mit seiner Ex befreundet. Und das sorgte – schwedischen Medien zufolge – in der Vergangenheit immer wieder für Streit zwischen den Schwägerinnen.

So wünschte Madeleine sich Emma als eine ihrer Brautjungfern bei ihrer Hochzeit 2013 mit Chris O’Neill (48). Carl Philip verlangte, dass auch Sofia diese Aufgabe bekam. Daraufhin ließ Madeleine den Gedanken ganz fallen, es gab gar keine Brautjungfern. Auch bei der Taufe ihres Sohnes Prinz Nicolas (7) musste Madeleine ihre beste Freundin kurzfristig von der Gästeliste streichen – Carl Philip war der Taufpate und es hätte zu einem unschönen Zusammentreffen der verfeindeten Parteien kommen können. Doch damit nicht genug. Zuletzt feierte Madeleine am dritten Juniwochenende in Schweden mit ihren engsten Freunden ihren 40. Geburtstag nach. Unter den Gästen soll auch Emma gewesen sein. Mittlerweile ist diese zwar mit Tomas Jonasson verheiratet und hat zwei Söhne mit ihm – doch Sofia fand es trotzdem schlimm, sie bei dem Fest zu sehen.