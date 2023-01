Victoria von Schweden: Völlig fassungslos! Ihr eigener Vater fällt ihr in den Rücken

Sie nimmt einen Termin nach dem anderen wahr, genießt persönlich und beruflich Riesen-Respekt in der schwedischen Bevölkerung: Kronprinzessin Victoria hat in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, dass sie die Idealbesetzung für die Thronfolge ist. Doch ausgerechnet ihr eigener Vater scheint das anders zu sehen. Jedenfalls kritisierte er jetzt in einer schwedischen Doku die Gesetzesänderung von 1980, in der das Erbrecht zugunsten des erstgeborenen Kindes – unabhängig vom Geschlecht – beschlossen wurde, als "schrecklich", "ungerecht" und "unklug. Harte Worte! Besonders für seine Tochter. Als hätte sie ihrem Vater, der noch kurz nach der Gesetzesänderung behauptet hatte, die Königsbürde sei "zu schwer für ein Mädchen", nicht längst bewiesen, dass sie dem Job gewachsen ist. Und offenbar hat Victoria ihrem Unmut in privater Runde Luft gemacht. Jedenfalls ruderte Carl Gustaf nun per Pressemitteilung öffentlich zurück. "Es hat mich zutiefst geschmerzt, als ich im Nachhinein Kommentare gelesen habe, dass ich nicht hinter meiner Tochter als Schwedens Thronfolgerin stehen würde", ließ er sein Volk reumütig wissen. "Die Kronprinzessin ist meine Nachfolgerin. Sie ist eine außergewöhnliche Bereicherung für mich, meine Familie und unser Land. Ich bin stolz auf sie und ihren unermüdlichen Einsatz für Schweden." Na also...