Viktoria & Heiner Lauterbach: "Dein Vater und ich hätten dich gerne in die Arme genommen" - So sehr vermissen sie Tochter Maya

Es sind nur wenige Zeilen, die Viktoria Lauterbach (51) am 3. Juli auf Facebook postet: "Schade, dass du an diesem Tag nicht bei uns sein kannst. Dein Vater und ich hätten dich gerne in die Arme genommen. Komm bald wieder!" Gerichtet sind sie an Tochter Maya (19), die an diesem Tag Geburtstag hat. Auch Heiner Lauterbach (71) äußert seine Gefühle: "Papa hat dich lieb!" Diese Worte sind von Sehnsucht durchdrungen. Die beiden vermissen ihr Kind schmerzlich.