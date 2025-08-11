„Villa der Versuchung"-Eklat: Polizei ermittelt gegen 2 Kandidaten

Laut Patricia Blanco kam es während der Aufzeichnung des Wiedersehens in Köln zu einem verbalen Schlagabtausch mit Kevin Schäfer – der jedoch schnell eskalierte. Blanco schildert gegenüber der Bild: "Hinter mir saß Kevin Schäfer und wir waren alle verkabelt. Zuerst war es eine Mischung aus Beleidigungen und Bodyshaming. Plötzlich sagte er zu mir: 'Schau dich mal an, du siehst aus wie ein Affe!' Das ist für mich hochgradig rassistisch."