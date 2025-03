Virginia Weiß: Sie haben ihre Babys verloren – "Sieben Tage voller Hoffen und Bangen"

In einem Instagram-Post teilt sie die traurige Gewissheit mit ihren Fans. Auf dem Bild, das sie dazu zeigt, strahlen sie und Andrew noch über das ganze Gesicht und halten ein Ultraschalbild hoch.

"Vor sechs Wochen haben wir dieses Foto voller Freude und Hoffnung gemacht. Zwei Fruchthöhlen, doppelte Glücksmomente", schreiben die Weißens zu dem Foto. "Doch beim nächsten Arzttermin kam der Schock. Eine Fruchthöhle blieb leer, in der anderen gab es keine gute Weiterentwicklung. Dann folgten sieben Tage voller Hoffen und Bangen, in denen meine Blutwerte überprüft wurden. Sieben Tage, in denen wir uns an jede noch so kleine Chance geklammert haben."

Doch leider sollte es kein Happy End für das Paar geben. "Schließlich kam die bittere Gewissheit. Es wird nicht weiter wachsen. Am Montag hatte ich den Termin, um Abschied zu nehmen. Es ist ein schwerer Weg, diese Nachricht zu verarbeiten, aber wir versuchen, nach vorne zu blicken, auch wenn es gerade weh tut. 10 Ssw."