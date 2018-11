Reddit this

The Voice: Pulverfass! Welcher Juror wirft zuerst hin?

Das darf doch nicht wahr sein: Die achte Staffel von The Voice of Germany läuft erst seit vier Wochen, aber schon jetzt liegen bei den Coaches die Nerven blank.

Sticheleien, Zoff und Wutanfälle sind an der Tagesordung. Sie sitzen auf dem Pulverfass! Wer hat Nerven wie Drahtseile – und gibt auf und wer wirft als erstes hin?

Beispiel Newcomer Michael Patrick "Paddy" Kelly (40): Der Ex-Teenieschwarm der galt früher als Ruhepol und Softie. Jetzt hängt er den Macho raus! Bei der erstbesten Gelegenheit äffte er Kollegin (38) lautstark nach, was selbst die Männer in der Runde verstörte: „Sehen wir gerade deine böse Seite?“, fragte (34) entgeistert. Darauf Paddy unwirsch: „Ich kann mich manchmal nicht beherrschen.“ Das kann ja heiter werden...

Mark Forster eckt bei den Kollegen an

Apropos Mark Forster: Der Sänger, seit 2017 bei The Voice (2. Platz), will unbedingt gewinnen und dafür ist ihm jedes Mittel recht – Beispiel Kollegenmobbing: Im Vorjahr war Publikumsliebling (42, Sunrise Avenue) noch sein bevorzugtes Opfer, bis der das Feld räumte. Triumph auf ganzer Linie für Mark – doch plötzlich vermisst der Berliner den Finnen ganz stark und hänselt dafür den Neuling („Du hast so rote Augen.“). Konfliktstoff pur!

Und dann sind da auch noch Michael "Michi" Beck und Smudo (beide 50) von den Fantastischen Vier, zum fünften Mal dabei und Doppel-Champions (2014 sowie 2015). Logo, dass auch die „Platzhirsche“ nach dem Pokal schielen – und der Konkurrenz: Musik-Urgestein Smudo hat sich mit Paddy sogar schon einen Wettstreit im Schnell-Rappen geliefert und den „jungen Hüpfer“ gnadenlos deklassiert! Autsch …

Und Yvonne Catterfeld? Sie sitzt zwischen allen Stühlen, wird fies attackiert – auch von Mark, der sie seit Längerem auf dem Kieker hat. „Ich kämpfe für alle Talente“, erklärt sie zwar tapfer. Doch wetten, dass ihre Kollegen etwas dagegen haben?