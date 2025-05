Vor "Let’s Dance"-Halbfinale: Mahnung an die Zuschauer

In dieser Staffel gibt es um die Entscheidungen bei "Let's Dance" so viele Diskussionen wie nie zuvor. Klar, immer mal wieder wurden Votingergebnisse vom Publikum kritisch gesehen, doch so viel Entsetzen und Unmut wie nach dem Rauswurf von Alexandru Ionel (30) und seiner Tanzpartnerin Marie Mouroum (32) gab es selten.